Calcio: Curva Nord Inter a Lukaku, 'non ci interessa quello che hai da dire, Milano ti aspetta'

Calcio: Curva Nord Inter a Lukaku, 'non ci interessa quello che hai da d...

Calcio: Curva Nord Inter a Lukaku, 'non ci interessa quello che hai da d...

Milano, 12 ott. - (Adnkronos) - "Romelu Lukaku, infame schifoso non ci interessa quello che hai da dire, non ci interessano le tue giustificazioni, non vogliamo minimamente sentire la tua voce! Se hai le palle (dubito) vieni al Meazza. Milano ti aspetta". Così su Instagram la Curva ...