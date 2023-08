Calcio: da Conte a Spalletti, passando per Gattuso i possibili successori di Mancini

Roma, 13 ago. - (Adnkronos) - La Figc e' già al lavoro per la ricerca del sostituto dopo il fulmine a ciel sereno delle dimissioni di Roberto Mancini da Ct azzurro, dopo che era stato nominato anche responsabile della nazionale Under 21 e Under 20 ed era diventato un punto di riferimento...

Roma, 13 ago. – (Adnkronos) – La Figc e' già al lavoro per la ricerca del sostituto dopo il fulmine a ciel sereno delle dimissioni di Roberto Mancini da Ct azzurro, dopo che era stato nominato anche responsabile della nazionale Under 21 e Under 20 ed era diventato un punto di riferimento per il presidente della Figc Gravina che lo aveva difeso dopo la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar. I nomi forti su cui si è già al lavoro sono quelli di Antonio Conte, per il quale sarebbe un ritorno in azzurro, e Luciano Spalletti, ma i tempi sono stretti e si potrebbe anche optare per altri profili, vista la difficoltà a convincere questi allenatori top italiani. Altri nomi con esperienza internazionale è un alto profilo in azzurro da giocatore, potrebbero essere Gennaro Gattuso, Vincenzo Montella, Fabio Cannavaro e Gianfranco Zola.