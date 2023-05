Calcio: da oggi nuovo episodio di Dazn Heroes, Matri intervista Palladino

Roma, 17 mag. – (Adnkronos) – Da oggi, mercoledì 17 maggio, è disponibile in esclusiva su Dazn il nuovo episodio della serie Dazn Heroes: ospite Raffaele Palladino, tecnico del Monza. A intervistare Palladino l’ex calciatore e talent Dazn Alessandro Matri, insieme i due ripercorrono la straordinaria stagione dei brianzoli, a partire dal punto di svolta di metà settembre, quando Galliani esonera Stroppa e decide che Palladino è l’uomo giusto per risollevare la squadra.

“Buona la prima”, come la prima storica stagione in Serie A Tim del Monza, caratterizzata dalla prima esperienza nel massimo campionato italiano di Raffaele Palladino, promosso dalla Primavera alla prima squadra dopo sei giornate di campionato – quando il Monza aveva conquistato solo un punto e militava in ultima posizione. I biancorossi si sono salvati, con ben sei turni di anticipo, e adesso stanno lottando per un posto in Conference League.

Il tecnico del Monza tocca tanti temi: dal rapporto con Galliani e Berlusconi al modo in cui ha approcciato il gruppo, fino agli allenatori di riferimento per il suo calcio e al futuro. Ma anche un’edizione speciale del MatriOscar, la rubrica del sabato durante “Tutti Bravi dal Divano”, è in questa occasione che Matri dà i suoi personalissimi Oscar ai giocatori del Monza di Palladino.