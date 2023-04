Calcio: dal Comune nessuna richiesta di posticipare Napoli-Salernitana**

Napoli, 24 apr. – (Adnkronos) – Nessuna richiesta è stata espressa dal Comune di Napoli alla Lega Serie A circa il posticipo della gara Napoli-Salernitana, in programma sabato alle ore 15 allo stadio Diego Armando Maradona. Lo apprende l'Adnkronos da fonti del Comune.

La partita Napoli-Salernitana potrebbe risultare decisiva per la conquista matematica dello scudetto da parte del Napoli se gli azzurri vincessero sabato e la Lazio non vincesse a Milano dove, domenica alle 12.30, giocherà contro l'Inter. L'ipotesi di posticipare Napoli-Salernitana per permettere la contemporaneità con Inter-Lazio è circolata nelle ultime ore, ma nessuna richiesta in tal senso è partita dal sindaco Gaetano Manfredi, impegnato a valutare tutte le proposte nell'ottica di garantire l'ordine pubblico in città nel giorno, ormai prossimo, dei festeggiamenti.

Tra l'altro, si sottolinea da Palazzo San Giacomo, la decisione su un eventuale posticipo della partita spetterebbe alla Lega Serie A, che dovrebbe a sua volta valutare una richiesta presentata da uno dei due club interessati, richiesta che al momento non è sul tavolo. Discorso analogo per quanto riguarda un'altra ipotesi circolata nelle ultime ore, quella della possibilità di allestire un maxischermo all'interno dello stadio Maradona per permettere ai tifosi napoletani di seguire la partita Inter-Lazio domenica alle 12.30; una proposta, spiegano dal Comune, poco praticabile.