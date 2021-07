Calcio: Dal Pino, 'complimenti a Nazionale, Serie A al centro panorama globale'

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – "Complimenti ancora alla Nazionale, ai giocatori, allo staff, al presidente Gravina e al mister Mancini che hanno fatto un lavoro straordinario. Il campionato vinto, al di là di darci una grande gioia, ripone l'Italia al centro del panorama del calcio Europeo che guida il calcio globale.

Degli 11 giocatori scelti come Top Player cinque arrivano dal campionato italiano e più del 25% dei gol sono stati segnati da giocatori della Serie A, inoltre il capocannoniere di Euro 2020, Ronaldo, gioca in Serie A. Questi dati non fanno che riportare a porre il nostro campionato nella direzione giusta per tornare ad essere il più bel campionato del mondo". Lo ha detto Presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino alla presentazione dei calendari di Serie A su Dazn.