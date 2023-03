Calcio: D'Alessio, 'in un momento così magico per il Napoli fa male vedere scene di guerra**

**Calcio: D'Alessio, 'in un momento così magico per il Napol...

**Calcio: D'Alessio, 'in un momento così magico per il Napol...

**Calcio: D'Alessio, 'in un momento così magico per il Napol...

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – ''Fa male vedere scene che assomigliano più a quelle di una guerra, quando il calcio così come la musica, dovrebbe unire e creare solo momenti di festa e di gioia''. E' quanto dice Gigi D'Alessio all'Adnkronos sui violenti scontri di ieri tra i tifosi della squadra di calcio tedesca Eintracht Francoforte e quelli del Napoli, prima e dopo la partita di Champions League vinta da Napoli.

''Sono molto dispiaciuto che in un momento così magico per questa squadra e questa città accadano episodi come questi – prosegue il cantante – Il mio appello è quello di ricordare sempre che la violenza non deve e non può esistere in nessuna circostanza'', conclude.

(di Alisa Toaff)