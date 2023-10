Calcio: Damiani, 'scommesse brutta pagina ma giusto dare a ragazzi seconda possibilità'**

Roma, 19 ott. – (Adnkronos) – "Ciclicamente ogni 20-30 anni torna il problema delle scommesse, con sfumature più o meno diverse. Di certo non è una bella pagina ma si tratta di ragazzi giovani che possono sbagliare. Per questo ritengo sia stata giusta la linea di Gravina e della Procura Figc di punirli, ma di non lasciarli soli. A vent'anni si può sbagliare, è giusto che si paghi ma si deve dare una seconda possibilità". Così all'Adnkronos Oscar Damiani, procuratore sportivo ed ex giocatore, in merito al caso scommesse. "Bisogna far capire a questi ragazzi che il gioco non è tutto, dovrebbero trovare altri interessi e in questo devono svolgere un ruolo le famiglie, i procuratori e le società. Quanto farebbe bene ai nostri calciatori dopo l'allenamento leggere un buon libro invece di attaccarsi al cellulare. Speriamo che tutto il mondo del calcio impari la lezione", conclude Damiani.