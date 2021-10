Calcio: Damiano Tommasi pronto a scendere in campo nella corsa a sindaco di Verona

Roma, 28 ott. (Adnkronos) – Damiano Tommasi è pronto ad una nuova sfida. L'ex centrocampista della Roma ed ex presidente dell'Aic, il sindacato calciatori, scende in campo per le elezioni amministrative di Verona del prossimo anno per la coalizione di centrosinistra, con partiti politici e movimenti civici.

Tommasi dopo un incontro con la coalizione ha dato il suo assenso alla candidatura a sindaco nel 2022, manca ora solo l'ufficialità, anche se con una nota congiunta, diramata dopo la riunione, la decisione appare evidente: "Dopo la riunione che ha visto la partecipazione di Damiano Tommasi con le forze politiche civiche che hanno proposto la sua candidatura, partirà un percorso unitario e aperto sui temi e le prospettive di Verona.

Damiano Tommasi ha dato la disponibilità a confrontarsi con tutte le realtà per un’idea alternativa di città, in vista della formalizzazione della sua candidatura", spiega la nota. "Nelle prossime settimane proseguiranno gli incontri aperti a tutte le realtà disponibili per comprendere le necessità, volontà e bisogni. Inizia un percorso che ė un’opportunità e che chiede a tutti di mettersi in gioco per un grande progetto di coalizione", conclude la nota della coalizione.

Oggi il Movimento civico Traguardi è stato esplicito: "Damiano Tommasi è sceso in campo al nostro fianco per costruire insieme la città del futuro -spiega in una nota-. Il cammino di Traguardi continua ancora più rafforzato e più convinto per dare a Verona ciò che si merita, il cambiamento che da troppo tempo la città sta aspettando. Sarà un percorso da fare insieme ad ogni veronese, – spiega la nota di Traguardi – coinvolgendo ogni singola realtà che rende viva e speciale la nostra città, ascoltando problemi, bisogni e proposte, immaginando il futuro migliore.

La strada è ancora lunga, ma con entusiasmo e partecipazione possiamo arrivare lontano".