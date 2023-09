Calcio: Daniel Levy rivela che il Tottenham ha una clausola di riacquisto di Harry Kane

Londra, 20 set. (Adnkronos) – Il presidente del Tottenham Daniel Levy ha rivelato di aver inserito una clausola di riacquisto nell'accordo che ha visto Harry Kane trasferirsi al Bayern Monaco il mese scorso. Secondo quanto riferito, Levy ha fatto il commento -senza fornire ulteriori dettagli- mentre appariva in un forum di fan martedì sera insieme all'attuale tecnico degli Spurs Ange Postecoglu. Il marcatore record del Tottenham ha concluso la sua storia ventennale con il club dopo essersi unito ai giganti della Bundesliga con un accordo del valore di circa 100 milioni di sterline. Levy era stato spinto a vendere l'attaccante per evitare la possibilità che scadesse il suo contratto e se ne andasse a parametro zero l'anno successivo.

Kane ha fatto un ottimo inizio per il suo nuovo club, segnando quattro gol in cinque partite, e mercoledì sarà presente nello scontro di apertura della Champions League contro il Manchester United. Parlando prima della partita, Kane ha rivelato quanto gli Spurs significhino ancora per lui, insistendo: "Terrò d'occhio il Tottenham per il resto della mia vita. Sono davvero felice di vedere la squadra giocare come è e di poter vedere i tifosi felici è una cosa bellissima".