Calcio: Danilevicius, 'speriamo Lituania faccia bella figura ma Italia troppo forte'

Roma, 8 set. – (Adnkronos) – "Non scordiamoci che l’Italia è campione d’Europa e non perde da 36 partite. Rispetto alla Lituania ha una squadra troppo più forte: finora noi non abbiamo conquistato neppure un punto e questa sarà la terza gara in una settimana.

Non avendo una grande panchina, credo che ne risentiremo. Secondo me vi qualificherete senza bisogno dei play-off". Non vi fate ingannare dagli ultimi due pareggi". L'ex attaccante di Livorno, Parma e Bologna, Tomas Danilevicius, ora presidente della Federcalcio lituana inquadra così la sfida di stasera contro gli azzurri al Mapei Stadium.

"L’Italia vorrà segnare subito e avrà una voglia incredibile di prendersi i tre punti -aggiunge Danilevicius al 'Corriere dello Sport'-.

Non credo che stavolta commetterà distrazioni o regalerà qualcosa. Per noi sarà dura perché giochiamo fuori casa, siamo reduci dalla trasferta in Bulgaria e molti ragazzi sono stanchi. Potrebbe essere un match molto sofferto nel quale speriamo di fare bella figura".