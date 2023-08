Calcio: Danilo, 'buon test con l'Atalanta, siamo sulla strada giusta'

Torino, 13 ago. - (Adnkronos) - "Buon test prima dell'inizio della Serie A. Siamo sulla strada giusta. Grazie a tutti per l'accoglienza di oggi a Cesena. Forza Juve". Così sui social il capitano della Juventus, Danilo, all'indomani del pareggio per 0-0 a Cesena contro...

Torino, 13 ago. – (Adnkronos) – "Buon test prima dell'inizio della Serie A. Siamo sulla strada giusta. Grazie a tutti per l'accoglienza di oggi a Cesena. Forza Juve". Così sui social il capitano della Juventus, Danilo, all'indomani del pareggio per 0-0 a Cesena contro l'Atalanta in amichevole, l'ultima prima dell'esordio in campionato a Udine domenica prossima.