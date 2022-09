Calcio: Danilo, 'contro il Benfica dobbiamo vincere punto e basta'

Torino, 13 set. – (Adnkronos) – "Dobbiamo essere equilibrati e con lo spirito che dobbiamo vincere e basta. Quando parliamo di vincere non vuol dire vincere la partita dopo 5' minuti ma abbiamo 90' minuti a volte anche 100'… Alle 21 scenderemo in campo sapendo di dover vincere".

Così il difensore della Juventus Danilo in conferenza stampa alla vigilia del match con il Benfica. "Dobbiamo migliorare, crescere, ma non abbiamo troppo tempo per imparare e già dalla prossima partita non possiamo regalare un tempo come con la Salernitana perché a questo livello non puoi più sbagliare. Il Benfica è una grande squadra con grandi giocatori", aggiunge il 31enne brasiliano.