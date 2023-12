Calcio: D'Aversa, 'sul rigore non ci sono dubbi e il pari è giusto'

Lecce, 3 dic. - (Adnkronos) - "Credo che nel primo tempo siamo stati meglio noi del Bologna. Abbiamo avuto le nostre occasioni per passare in vantaggio, ma non le abbiamo sfruttate. Il rigore? Voglio bene al mio collega Thiago Motta, ma per me non ci sono dubbi. Il pareggio è giusto: sia...

Lecce, 3 dic. – (Adnkronos) – "Credo che nel primo tempo siamo stati meglio noi del Bologna. Abbiamo avuto le nostre occasioni per passare in vantaggio, ma non le abbiamo sfruttate. Il rigore? Voglio bene al mio collega Thiago Motta, ma per me non ci sono dubbi. Il pareggio è giusto: siamo una delle squadre migliori nel riprendere le partite nel finale". Così l'allenatore del Lecce, Roberto D'Aversa, al microfono di Sky Sport, dopo il pareggio per 1-1 in casa contro il Bologna, raggiunto al 100' grazie a un rigore trasformato da Roberto Piccoli e contestato dai felsinei.

"La partita era finita e abbiamo pensato di mandare avanti Falcone, dato che è un portiere strutturato -aggiunge D'Aversa-. È rimasto dietro solo Rafia che poi ha messo l'ultimo pallone in area. Il punto di oggi per noi è pesante. Dopo il gol subito abbiamo perso le misure, mentre prima eravamo aggressivi. Sotto l'aspetto difensivo e della costruzione abbiamo fatto bene. Ci sta avere difficoltà nell'arco dei novanta minuti, soprattutto contro una squadra qualitativa come il Bologna. Se si va a vedere la complessità della partita penso che il risultato sia giusto".