Calcio: Davide Frattesi e Alice Parisi vincitori del Premio Bulgarelli 2023

Roma, 11 mag. (Adnkronos) – "Davide Frattesi (Sassuolo) e Alice Parisi (Fiorentina) vincitori del Premio Bulgarelli 2022-2023, come miglior mezzala della Serie A maschile e della Serie A femminile". Lo comunica l'Aic tramite un comunicato. "La cerimonia di premiazione, alla presenza del presidente della Regione Bonaccini, lunedì 15 maggio alle ore 12, a Bologna nella Biblioteca Sala Borsa. Saranno premiati anche Luciano Spalletti (miglior allenatore Serie A maschile), Alessandro Spugna (miglior allenatore Serie A femminile) e Daniele Orsato, miglior arbitro. Presente anche l’assessore allo Sport del Comune di Bologna Roberta Li Calzi.

Il Premio Bulgarelli, in memoria del grande centrocampista, carismatica figura dei rossoblu negli anni che videro il Bologna FC vincere lo scudetto del 1964 e protagonista della Nazionale con la quale conquistò la Coppa dei Campioni nel 1968. Il premio, negli anni, prevedendo dapprima un orizzonte a livello internazionale, ha visto via via tra i vincitori centrocampisti quali Xavi, Pirlo, Yaya Touré, Pogba e Iniesta, cui hanno poi fatto seguito De Rossi, Barella, Locatelli, Tonali e Raspadori.

Il Premio Bulgarelli 2022-23 è promosso dall’ Associazione Giacomo Bulgarelli e dall'Associazione Italiana Calciatori, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna. La giuria è presieduta da Fabio Capello e composta da Luigi Colombo, Roberto Mancini, Sandro Mazzola, Gabriele Oriali, Luisito Suarez, Sergio Campana altri grandi campioni oltre al presidente dell’AIC Umberto Calcagno e al direttore generale AIC Gianni Grazioli".