Calcio: Dazn e Juventus, al via sperimentazione body Cam per big match con il Napoli

Roma, 7 dic. (Adnkronos) – Costante ricerca e innovazione per la Serie A Tim. In occasione del big match Juventus-Napoli, in programma l’8 dicembre alle ore 20:45, Dazn e Juventus in collaborazione con Lega Serie A sono pronte a sperimentare una novità assoluta per il massimo campionato italiano: l’utilizzo della body cam nel prepartita per catturare i momenti del riscaldamento pre-gara che verranno trasmessi in esclusiva sulla piattaforma di live streaming. Un primo passo che apre le porte al futuro dell’intrattenimento sportivo, rafforzando la collaborazione strategica tra Dazn, Lega Serie A e Club per portare sul campo della Serie A Tim innovazione e spettacolarizzazione. L’utilizzo della body cam dà il fischio d’inizio a una sperimentazione che, mixando tecnologia e intrattenimento, è capace di rendere il tifoso sempre più protagonista, ‘trascinandolo’ sul terreno di gioco e dando accesso all’evento attraverso un punto di vista esclusivo, quello del giocatore stesso. (segue)