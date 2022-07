Calcio: Dazn, per rilevazione ascolti Seria A si userà sistema di Total Audience di Auditel

Roma, 20 lug. (Adnkronos) – In merito alle rilevazione degli ascolti della prossima stagione 2022/2023 della Serie A Tim, Dazn utilizzerà il sistema di Total Audience di Auditel. Dopo il potenziamento del Customer Care, si tratta del secondo risultato di un più ampio programma di interventi avviato dal gruppo leader dello streaming sportivo anche grazie alla costruttiva interazione con AgCom degli ultimi mesi.

Stefano Azzi, Ceo Dazn Italia commenta così l’importante novità: “L’intero settore sta vivendo una fase di transizione digitale che ha registrato un’accelerazione significativa con l’avvento della Serie A Tim in diretta streaming su Dazn, con il calcio che sta facendo da volano per la digitalizzazione dell’industria sportiva. La collaborazione con Auditel, che è nostro partner strategico dal 2019, si rafforza così ulteriormente in vista della prossima stagione. Siamo ovviamente molto contenti dell’apprezzamento che viene da Agcom e confermiamo il nostro impegno ad ultimare tutto il lavoro intrapreso”.

Romano Righetti, General Counsel Dazn Italia sottolinea: “L’avvento del live streaming ha innescato un cambiamento inarrestabile che coinvolge l’intero settore e che sta ridefinendo i nuovi standard per tutta la industry dello streaming in diretta e non solo. In questo percorso, la rilevazione dei dati di audience della Serie A Tim affidata ad Auditel rappresenta un altro risultato importante frutto della collaborazione efficace portata avanti con l’Autorità in questi mesi.

Subito dopo l’approvazione da parte del CdA Auditel del sistema di Total Audience, lo scorso 22 marzo, abbiamo avviato un intenso programma di lavoro congiunto per realizzare in tempi strettissimi tutte le complesse attività tecniche previste dai protocolli Auditel. Stiamo affrontando le fasi di test dei sistemi per completare le valutazioni, congiunte con Auditel, che l'introduzione di questo nuovo sistema di rilevazione degli ascolti necessariamente richiede”.