Calcio: Dazn, Tim e Serie A presentano 'La coppa dei desideri - un viaggio negli occhi di Napoli'

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – Una Coppa, quella dei Campioni d’Italia, un telecronista d’eccezione, Pierluigi Pardo e un viaggio emozionante, che parte dalla sede della Lega Serie A di Milano per arrivare nella città della squadra che ha trionfato nel campionato 2022-2023, il Napoli. “La coppa dei desideri – Un viaggio negli occhi di Napoli” è il nuovo contenuto esclusivo di Dazn realizzato con Tim e Lega Serie A – disponibile in app – che racconta da una prospettiva totalmente inedita uno dei momenti più attesi dai tifosi: la consegna del trofeo italiano più ambito. Il “road trip” di circa 800km parte da Milano, nella sede della Lega Serie A, dove l’atleta azzurra e testimonial Tun Danielle Madam consegna la Coppa Scudetto nelle mani di Pierluigi Pardo.

Il viaggio inedito, raccontato da una prospettiva tutta nuova, permette di scoprire le reazioni degli amanti del calcio e dei tifosi partenopei al passaggio della Coppa e di festeggiarne il grande ritorno in città dopo trentatré anni. Parole, immagini, suoni, sorrisi ed emozioni sono stati catturati anche quando il Trofeo italiano è arrivato finalmente a casa sua, a Napoli, dove è stato esposto nello store Tim in centro città per essere ammirato da decine di migliaia di tifosi partenopei, grazie a una ‘CupCam’ speciale che ha trasmesso in live streaming sul canale Facebook di Tim tutto quello che succedeva intorno. Tappa finale, lo Stadio Diego Armando Maradona in vista del momento tanto atteso dal popolo partenopeo: l'alzata al cielo della Coppa da parte del capitano Di Lorenzo, gesto che scatena i festeggiamenti di una grande famiglia, di una città, del Napoli. Gli appassionati hanno potuto vivere un’esperienza immersiva anche da casa durante la diretta Dazn inquadrando il Qr code sullo schermo del proprio dispositivo.

Le speciali Tim Cam 5G ad altissima definizione presenti allo Stadio hanno permesso ai tifosi, grazie all’interazione con l’App Dazn, di scendere virtualmente in campo scegliendo in autonomia l’angolazione di visione e rendendo unico il proprio punto di vista dello spettacolo. Il viaggio è stato anche l’occasione perfetta per scoprire tante curiosità sulla coppa Scudetto, dalla sua nascita, ai significati che si nascondono dietro la sua storia, per arrivare al suo valore leggendario e ai ricordi indelebili che rievoca, senza dimenticare i momenti chiave di questa annata: una stagione segnata da grandi occasioni, un campionato vinto con cinque giornate d’anticipo e tanti protagonisti, dal capitano Di Lorenzo, all’allenatore Spalletti, fino al Presidente De Laurentiis.