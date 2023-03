Calcio: De Laurentiis, 'a festa scudetto 3 milioni di napoletani, la città impazzirebbe'

Roma, 6 mar. – (Adnkronos) – "Sono passati 33 anni dall'ultimo Scudetto, pensate quanti napoletani sono nati da allora. Quelli che sono nati dopo non hanno vissuto l'eccitazione degli Scudetti vinti. Essere sprofondati nel fallimento e poi avendo visto la crescita costante, il coronamento dello Scudetto potrebbe far impazzire la città. Potrebbero essere 2-3 milioni di partecipanti per la festa Scudetto". Lo dice il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, nella sede della stampa estera a Roma, durante la cerimonia di consegna del premio di miglior atleta straniero in Italia a Victor Osimhen, attaccante degli azzurri.