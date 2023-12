Calcio: De Laurentiis, 'con Osimhen siamo alla firma'

Pozzuoli, 2 dic. – (Adnkronos) – "Il rinnovo di Osimhen? Siamo alla firma del contratto rimasto sospeso questa estate". E' l'annuncio del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in occasione dell'evento 'Campania Terra Felix' a Pozzuoli. Il contratto del 24enne attaccante nigeriano è in scadenza il 30 giugno 2025. Nessuna fretta invece per il rinnovo di Kvicha Kvaratskhelia. "Che c'entra. Ha ancora quattro anni di contratto. Sento troppa negatività in città…", aggiunge il numero uno del club azzurro.