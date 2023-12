Calcio: De Laurentiis, 'Inter? Dura senza terzino sinistro, a Mazzarri data grande responsabilità'

Pozzuoli, 2 dic. – (Adnkronos) – "Domani ci vuole molto cu… Non abbiamo il terzino sinistro, ce ne sono due infortunati. Poi abbiamo un nuovo allenatore, a cui abbiamo dato una grossa responsabilità, perché ha dovuto incontrare subito sia l'Atalanta che il Real Madrid, e al Bernabeu a pochi minuti dalla fine eravamo in pareggio". Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in occasione dell'evento 'Campania Terra Felix' a Pozzuoli. "Adesso abbiamo un altro tour de force con l'Inter e la Juventus. Due giorni per preparare l'Inter sono sufficienti, senza due terzini? Mi sembra un po' difficile. Poi e avremo cinque giorni per preparare la Juventus…Sul tavolo per essere obiettivi vanno messi tutti i problemi. E poi che la Madonna ci accompagni", aggiunge il numero uno del club azzurro.