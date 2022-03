Calcio: De Ligt, 'con il Villarreal ho sbagliato'

Torino, 12 mar. – (Adnkronos) – "Voglio sempre essere il maggior critico di me stesso. So esattamente quando faccio qualcosa di sbagliato e per crescere devi accettare che la decisione che hai preso non è stata corretta. Sì, contro il Villarreal avrei potuto fare meglio, lo riconosco".

Il difensore della Juventus Matthijs De Ligt ammette l'errore contro il Villarreal che è costato il gol del pareggio nell'andata degli ottavi di finale di Champions League.

"Si può sempre migliorare, guardate ad esempio Chiellini -aggiunge il 22enne olandese al 'Guardian'-. Ha 37 anni e anche adesso gioca come se leggesse un libro. Pensa: 'Ok, sta succedendo questo e questo accadrà adesso'. Ovviamente non aveva questa qualità a 20 anni, ha imparato con l'esperienza.

Ma conta anche avere una giusta sensazione, quella sensazione che ti dice che qualcosa può andare storto o dove l'avversario passerà la palla. È qualcosa che viene naturale e penso che ogni bravo difensore la abbia".