Roma, 12 mar. – (Adnkronos) – "La cosa più importante per me è vincere. Alla Juventus, se vinci uno a zero giocando male onestamente siamo comunque tutti contenti. Se invece giochi bene ma perdi 2-1 non sei felice. Ogni squadra ha un DNA, che è diverso in ogni club".

Lo dice il difensore della Juventus Matthijs De Ligt in un'intervista al 'Guardian'. "Se difendi alto e poi perdi 4, 5-0, allora forse è meglio che difendi un po' più basso", aggiunge il 22enne olandese.