Calcio: De Siervo, '-15 alla Juve? Le tempistiche hanno lasciato tutti perplessi'

Roma, 30 gen.

– (Adnkronos) – "Il caso Juve? Io sarei cauto, quello che è successo ha lasciato tutti un po' perplessi per la tempistica che ha provocato più che un imbarazzo". Così Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega di Serie A, in merito alla penalizzazione di 15 punti inflitta alla Juventus dalla Corte d'Appello della Figc. "Bisogna muoversi su regole certe, che in questo momento per molte squadre non sembrano violate. Ma questa asimmetria in Italia e in Europa dovremmo capirla meglio.

Aspettiamo le motivazioni, perché siamo tutto interessati a capire e mi auguro, anche per il ruolo che ricopro, che la questione si risolva per il meglio", aggiunge De Siervo a 'La politica nel pallone' su Gr Parlamento.