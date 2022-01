Calcio: De Siervo, 'chiediamo al Governo di essere trattati come comparto industriale'

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – "Serie A a mani vuote sui ristori? La nostra è una constatazione, i numeri sono l'ì danti a constatare il disinteresse della politica verso lo sport, soprattutto di vertice. Lo sport non riguarda solo 22 giocatori ma è un vero comparto industriale e lo è la Serie A dopo un periodo pandemico che ha lasciato senza soldi i nostri presidenti, che hanno perso 1,5 miliardi di euro, I ristori sono pari a 5 milioni.

In Francia è arrivato un miliardo, questo può avere un effetto devastante per le nostre squadre a livello internazionale". Lo ha detto Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A, a 'La Politica nel Pallone su Gr Parlamento'. "Chiediamo di essere trattati come comparto industriale, nessuno chiede ristori a pioggia, abbiamo fatto tante proposte. Quella più richiesta è quella dello 'spalmadebiti', che il sistema delle tasse, il calcio da oltre un miliardo all'anno, possano essere versate in un tempo più ampio, quello su cui ci concentreremmo se avessimo la bacchetta magica", ha aggiunto De Siervo.