Calcio: debutto Ronaldo con l'Al Nassr posticipato per una squalifica in Inghilterra

Calcio: debutto Ronaldo con l'Al Nassr posticipato per una squalifica in...

Calcio: debutto Ronaldo con l'Al Nassr posticipato per una squalifica in...

Calcio: debutto Ronaldo con l'Al Nassr posticipato per una squalifica in...

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - Cristiano Ronaldo è stato escluso dalla squadra dell'Al Nassr per affrontare l'Al Tai oggi perché sta scontando la prima parte di una squalifica di due giornate della Federcalcio inglese. La squalifica è stata emessa a novembre in relazione a...

Roma, 6 gen.

(Adnkronos) – Cristiano Ronaldo è stato escluso dalla squadra dell'Al Nassr per affrontare l'Al Tai oggi perché sta scontando la prima parte di una squalifica di due giornate della Federcalcio inglese. La squalifica è stata emessa a novembre in relazione ac un incidente nella partita di Premier League tra Everton e Manchester United la scorsa stagione. Ronaldo ha schiaffeggiato un telefono dalle mani di un tifoso dell'Everton di 14 anni mentre si precipitava fuori dal campo dopo la sconfitta per 1-0 dei Red Devils a Goodison Park.

Il cinque volte vincitore del Pallone d'Oro è stato presentato martedì da Al Nassr come un nuovo giocatore dopo aver firmato un contratto di due anni e mezzo con il club saudita.

Dopo che la firma di Ronaldo è stata confermata, è stato riferito che l'Al Nassr stava considerando di sfidare il divieto ed era disposto a pagare qualsiasi multa imposta dalla Fifa pur di farlo scendere subito in campo. Tuttavia, il 37enne non è apparso nella squadra dell'allenatore Rudi Garcia per la partita di oggi, con Ronaldo che dovrà aspettare almeno fino al 22 gennaio per fare il suo debutto per il club saudita nello scontro casalingo con Al Ettifaq.