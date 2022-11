Calcio: Del Piero, 'ritorno alla Juve? Nessuno mi ha chiamato ma a Torino ho ancora casa...'

Roma, 29 nov. - (Adnkronos) - “Non conosco i progetti. Nessuno mi ha chiamato e non so cosa succederà ma conosco bene la situazione e in città ho ancora casa...”. Alessandro Del Piero si esprime così in merito ad un suo possibile ritorno alla Juventus con un ruolo di...

– (Adnkronos) – “Non conosco i progetti. Nessuno mi ha chiamato e non so cosa succederà ma conosco bene la situazione e in città ho ancora casa…”. Alessandro Del Piero si esprime così in merito ad un suo possibile ritorno alla Juventus con un ruolo dirigenziale.

"Le dimissioni sono una grande decisione che ha lasciato tutti sotto choc -aggiunge Del Piero a Bein Sport-. Nessuno pensava onestamente che potesse accadere. Ho passato 20 anni alla Juventus, ho vissuto la retrocessione e sono rimasto nel club.

Il mio rapporto con la squadra, la proprietà e i tifosi è molto profondo. È stato un grande viaggio, qualsiasi cosa riguarda la Juve mi coinvolge emotivamente. Sono in stand by, vediamo cosa succede. Sono contento di vedere la gente della Juve, li ho incontrati in estate a Los Angeles dove vivo, durante la loro tournée, poi a Lisbona. Sono amico di Pavel. È triste per me vederli in questa situazione”.