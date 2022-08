Parigi, 10 ago. – (Adnkronos) – "È importante che ci sia, anche se non siamo mai al sicuro. Da qui la necessità di preparare i giocatori più giovani. Ovviamente sono in contatto con Paul, la sua partecipazione ai Mondiali ad oggi non è in discussione".

Così il ct della Francia Didier Deschamps parlando al "Le Parisien" in merito alla presenza del centrocampista della Juventus Paul Pogba ai prossimi mondiali di Qatar 2022.