Parigi, 10 ago. – (Adnkronos) – "Oggi il posto non è libero poiché lo occupo io con il mio staff". Il ct della Francia Didier Deschamps risponde così alle notizie che vorrebbero Zinedine Zidane sulla sua panchina dopo il Mondiale di Qatar 2022.

"Poi ognuno ha la libertà di dire cosa vuole e come vuole, non mi interessa. Vogliamo vincere il Mondiale; tutto ciò che va contro questo obiettivo comune non è un bene", aggiunge Deschamps a 'Le Parisien'.