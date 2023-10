Calcio: Di Lorenzo, 'Bellingham grandissimo ma non abbiamo studiato niente di particolare'

Londra, 16 ott. - (Adnkronos) - "E' un gradissimo giocatore, ha iniziato benissimo la stagione ma non abbiamo studiato qualcosa in particolare solo per lui. Ci siamo preparati bene per affrontare al meglio tutta la squadra inglese". Così il difensore dell'Italia Giovanni D...

Londra, 16 ott. – (Adnkronos) – "E' un gradissimo giocatore, ha iniziato benissimo la stagione ma non abbiamo studiato qualcosa in particolare solo per lui. Ci siamo preparati bene per affrontare al meglio tutta la squadra inglese". Così il difensore dell'Italia Giovanni Di Lorenzo, in conferenza stampa alla vigilia del match delle qualificazioni a Euro 2024 contro l'Inghilterra, in merito alla stella della Nazionale di Gareth Southgate, Jude Bellingham.