Calcio: Di Lorenzo, 'con il Liverpool in campo senza paura, cercheremo di metterli in difficoltà'

Napoli, 6 set. – (Adnkronos) – "Non abbiamo tantissima esperienza nella competizione, ma è bello confrontarsi con questa grande squadra, abbiamo avuto pochi giorni per prepararla ma abbiamo grande voglia di dimostrare che possiamo starci. Scenderemo in campo senza paura, senza essere rinunciatari altrimenti loro lo percepiscono e sono capaci di schiacciarti.

Scenderemo in campo con coraggio e personalità". Così il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Liverpool. "Dopo due anni di assenza è importante tornare a giocare in Champions, per noi, la società, i tifosi, la affrontiamo con grande voglia, determinazione, per fare una grande partita contro una grande squadra e spinti dal nostro pubblico. Saremo 11 come loro, due gambe e due braccia come loro, poi ci confronteremo, sono grandi campioni ma con le nostre qualità e il nostro entusiasmo possiamo metterli in difficoltà".