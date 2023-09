Calcio: Di Lorenzo, 'non bisogna aspettarsi dall'Italia il gioco del Napoli'

Milano, 11 set. - (Adnkronos) - "Non dobbiamo aspettarci dalla Nazionale il gioco fatto a Napoli, ci sono i giocatori che vanno in campo e non siamo tutti uguali. Il mister ha un'idea di gioco, vuole mettere in campo una squadra coraggiosa e può farlo anche qui". Così il...

Milano, 11 set. – (Adnkronos) – "Non dobbiamo aspettarci dalla Nazionale il gioco fatto a Napoli, ci sono i giocatori che vanno in campo e non siamo tutti uguali. Il mister ha un'idea di gioco, vuole mettere in campo una squadra coraggiosa e può farlo anche qui". Così il difensore del Napoli e della nazionale italiana Giovanni Di Lorenzo in conferenza stampa alla vigilia del match tra gli azzurri e l'Ucraina valido per le qualificazioni a Euro 2024. "Siamo una squadra forte, con qualità e per fare il gioco che chiede il mister servono qualità e disponibilità. Dovremo esser bravi a scendere in campo nel modo migliore ogni volta che s'indossa questa maglia", aggiunge Di Lorenzo.