Calcio: Di Lorenzo, 'scommesse? Siamo vicini ai nostri compagni, non so cosa verrà fuori'

Londra, 16 ott. – (Adnkronos) – "Preferisco non parlarne, siamo vicini umanamente ai due compagni e poi ciò che verrà fuori non lo so. Mi limito a dire solo questo". Così il difensore dell'Italia Giovanni Di Lorenzo, in conferenza stampa alla vigilia del match delle qualificazioni a Euro 2024 contro l'Inghilterra, in merito al caso scommesse che vede coinvolti due suoi compagni di nazionale Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, oltre a Nicolò Fagioli.