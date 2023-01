Calcio: Di Maria, 'difficile andare avanti senza pensare alla penalizzazione, situazione strana'

Torino, 29 gen. - (Adnkronos) - "E' un periodo difficile, stiamo lavorando per fare il meglio possibile. Contro l'Atalanta abbiamo fatto un'ottima partita, meritavamo qualcosa in più del pareggio. Oggi soprattutto nel primo tempo abbiamo commesso tanti errori individuali, ...

– (Adnkronos) – "E' un periodo difficile, stiamo lavorando per fare il meglio possibile. Contro l'Atalanta abbiamo fatto un'ottima partita, meritavamo qualcosa in più del pareggio. Oggi soprattutto nel primo tempo abbiamo commesso tanti errori individuali, però dobbiamo pensare già alla prossima partita". Così l'attaccante della Juventus Angel Di Maria dopo la sconfitta per 2-0 in casa con il Monza. Ai microfoni di Sky Sport il 'Fideo' parla poi della penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze.

“È difficile andare avanti senza pensarci. È una situazione strana. Ma non devono essere scuse e dobbiamo pensare alla prossima partita”.