Calcio: Diaz stende la Samp, il Milan parte con il piede giusto (2)

(Adnkronos) – Al 13' la risposta blucerchiata grazie a un'azione personale di Candreva che entra in area e poi lascia partire un bel diagonale sul quale non riesce a intervenire Damsgaard. Al 18' calcio di punizione dai 30 metri di Gabbiadini, Maignan devia, palla contro la traversa e poi in angolo.

Sugli sviluppi del corner, ancora il portiere rossonero protagonista con un bel riflesso che impedisce a Thorsby di raggiungere il pari.

Poco prima della mezz'ora Milan vicino al raddoppio. Sugli sviluppi di un angolo, la palla esce dall'area, Theo Hernandez calcia al volo, Audero respinge e Krunic manda sull'esterno della rete da buona posizione. Prima della fine della prima frazione gran parata in tuffo del portiere blucerchiato sul tocco ravvicinato di Giroud.