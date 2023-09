Calcio: Dimarco, 'quello di oggi tra i miei gol più belli, voglio rinnovare con l'Inter'

Empoli, 24 set. - (Adnkronos) - "È stata una partita non facile. Siamo partiti bene, poi siamo calati, infine fortunatamente abbiamo trovato il gol e abbiamo portato a casa tre punti importantissimi. Ho segnato uno dei miei gol più belli, forse con quello fatto a Verona contro il ...

Empoli, 24 set. – (Adnkronos) – "È stata una partita non facile. Siamo partiti bene, poi siamo calati, infine fortunatamente abbiamo trovato il gol e abbiamo portato a casa tre punti importantissimi. Ho segnato uno dei miei gol più belli, forse con quello fatto a Verona contro il Torino: ho visto la palla uscire e ho calciato, per fortuna è entrata". Così l'esterno dell'Inter Federico Dimarco, al microfono di Dazn, dopo il gol vittoria contro l'Empoli. "Sono orgoglioso di quello che ho fatto da quando sono uscito dal settore giovanile fino ad adesso, forse è il punto più alto della mia carriera", aggiunge Dimarco che chiude parlando del rinnovo. "Voglio restare all'Inter. Non vedo nessun tipo di problema".