Calcio: Dionisi, 'Sassuolo non è in crisi, se ci crediamo possiamo mettere Juve in difficoltà'

Sassuolo, 22 set. – (Adnkronos) – "Non credo sia sensato parlare di crisi dopo appena 4 giornate, è ovvio che non possiamo essere contenti dopo Frosinone, dove siamo stati superficiali con la palla e abbiamo giocato una gara tecnicamente al di sotto delle nostre qualità". Così l'allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi in conferenza stampa alla vigilia del match con la Juventus.

"Domani sarà una gara diversa rispetto a Frosinone -sottolinea il tecnico neroverde-. La Juve avrà il pallino del gioco in alcuni momenti ma noi dovremo avere coraggio sapendo che non sarà semplice perché hanno fisicità, hanno gamba in avanti ma se ci crediamo possiamo metterli in difficoltà". Sarà una gara speciale per Domenico Berardi dopo le voci sul suo passaggio in bianconero. "Mi ha sorpreso contro il Verona e Domenico al 100% per noi fa tanta differenza. Questa partita per quello che c'è stato nel mese precedente è un pochino particolare ma confido nella sua maturità calcistica, è chiacchierato da 11 anni, non l'ho visto diverso da altre settimane, speriamo possa incidere", conclude Dionisi.