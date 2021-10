Calcio: Donadoni, 'per scudetto Napoli, Milan e Inter sullo stesso piano'

Roma, 4 ott. – (Adnkronos) – "Milan, Napoli e Inter possono equivalersi. I rossoneri hanno trovato la quadratura e hanno giocatori fuori che potranno aiutare. La cosa più importante è però che tutti hanno preso coscienza di ciò che possono fare nonostante le assenze di Ibrahimovic e Giroud.

L'Inter ha già vinto e può rifarlo, mentre il Napoli ha grande valore, ha vinto tutte le partite. Sono tre realtà che metterei sullo stesso piano". L'ex centrocampista del Milan Roberto Donadoni, non individua una favorita per lo scudetto tra i rossoneri, Napoli e Inter. "Poi c'è la Juve, che recupererà, ma le altre tre in questo momento sono un pochino sopra secondo me", conclude Donadoni ai microfoni di 'Radio anch'io sport' su Rardio1 Rai.