Calcio: Donnarumma, 'Buffon numero 1, da lui ho imparato tutto'

Firenze, 6 set. – (Adnkronos) – "Gigi l'ho trovato sempre uguale, la stessa persona che con grande entusiasmo aiuta tutti. Già soltanto la sua presenza ti dà una forza in più, siamo contenti di averlo con noi". Così il portiere della Nazionale, Gigio Donnarumma, nel corso di una diretta social sui canali ufficiali della Figc. "Da Buffon ho imparato tutto: dalla tecnica, allo stare in porta. L'ho osservato sempre, ad esempio il non farsi prendere dall'emozione. E' stato il numero 1 in tutto, mi ha sempre dato tanti consigli e da lui c'è solo da imparare". Battere il suo record di presenze in azzurro? "E' difficile, è un obiettivo che uno si pone per migliorare sempre".