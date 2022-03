Calcio: Dossena, 'Mancini credo stia pensando a dimissioni ma deve rimanere'**

Roma, 25 mar. (Adnkronos) – "Mancini? A mio avviso gli sta passando per la testa l'idea di dare le dimissioni, cosa normalissima, ma l'eliminazione non è frutto di scelte scellerate o cervellotiche disposizioni tattiche. Lui è stato l'artefice della rinascita e della riappropriazione di orgoglio e dignità, scaturita dall'Europeo.

Ora lui è alla guida di un gruppo sportivo che ha fallito, ma lui è l'ultimo dei problemi ed è per questo che deve rimanere". Lo ha detto Giuseppe Dossena all'Adnkronos, dopo la sconfitta degli azzurri con la Macedonia del Nord e l'eliminazione dal Mondiale in Qatar. "Ha un contratto, si dovrà confrontare con la Federazione dopo questa partita con la Turchia e prendere le decisioni più opportune per tutti. Per quanto mi riguarda dovrebbe rimanere lì.

Dopo la Turchia prende un aereo va a Dubai o ai Caraibi, si prende il tempo necessario per riflettere e si riparte. Tra due anni ci sono gli Europei, ma bisogna capire lui che idea ha dell'aspetto tecnico dei giocatori italiani", ha spiegato Dossena che sulla gara ha poi aggiunto: "se Berardi e Insigne non ti saltano l'uomo è dura. In campo vanno i giocatori e un po' introspezione devono farla.

Non può essere sempre colpa dell'allenatore".