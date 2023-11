Calcio: Dost, 'grato ai medici, per un po' starò lontano dal calcio'

Amsterdam, 2 nov. -(Adnkronos) - "Ho effettuato numerosi esami in questi giorni e hanno evidenziato un'infiammazione del muscolo cardiaco (miocardite). Le cause possono essere diverse e le conseguenze potevano essere enormi ma ho avuto la fortuna di essere rianimato a terra. Non posso sott...

Amsterdam, 2 nov. -(Adnkronos) – "Ho effettuato numerosi esami in questi giorni e hanno evidenziato un'infiammazione del muscolo cardiaco (miocardite). Le cause possono essere diverse e le conseguenze potevano essere enormi ma ho avuto la fortuna di essere rianimato a terra. Non posso sottolineare abbastanza quanto sono grato ai medici dell'AZ e del NEC. Tra un po' potrò tornare a casa per riprendermi completamente. Solo dopo ne saprò di più sul mio futuro e potrò informarvi al riguardo. Per ora mi allontanerò dal calcio e trascorrerò del tempo con la famiglia. Spero che tutti lo rispettino". Così il centravanti del Nec Bas Dost in un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club. Quattro giorni fa Dost si è accasciato al suolo incosciente durante il match con l'Az Alkmaar, l'intervento tempestivo dei medici e il successivo trasporto in ospedale hanno scongiurato il peggio con l'attaccante che ha ripreso conoscenza.