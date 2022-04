Roma, 21 apr. (Adnkronos) – "Milan in corsa per lo scudetto? Se la può giocare, ci sono tutte le possibilità. Sarebbe davvero bello, non sarà facile perché gli avversari sono molto forti ma ce la giochiamo fino alla fine". Lo ha detto Andrea Dovizioso pilota della WithU Yamaha RNF MotoGP Team, in una intervista all'Adnkronos in collegamento da Portimao dove domenica correrà il Gp del Portogallo di MotoGp, da tifoso del Milan nella corsa scudetto con Inter e Napoli.