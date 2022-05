Calcio: ds Bayern, 'avremo altri colloqui con Lewandowski, vorrei confermare Gnabry'

Monaco di Baviera, 9 mag. -(Adnkronos) – "Avremo dei colloqui, alcuni ne abbiamo già avuti. Poi vedremo cosa succede". Lo dice il direttore sportivo del Bayern Monaco Hasan Salihamidzic in merito al futuro di Robert Lewandowski. Su Serge Gnabry invece, altro giocatore in scadenza nel 2023 sottolinea: "Cerchiamo di offrire la migliore soluzione per ogni giocatore.

Quindi spetterà a lui decidere. Il ragazzo è fantastico e sarei molto contento di poterlo tenere qui. Non abbiamo una quantità infinita di soldi, abbiamo già allungato alcuni contatti per provare a mantenere il cuore della squadra. Vedremo cosa potremo fare in base alla situazione finanziaria del club".