Calcio: Dumfries, 'rinnovo? Vedremo, sono curioso, è un privilegio giocare nell'Inter'

Roma, 11 ott. – (Adnkronos) – "Sto molto bene lì, è una società fantastica, c'è tanto calore, persone fantastiche in società e tifosi incredibili. Per me è un privilegio giocare nell'Inter, mi sento a casa": Così l'esterno dell'Inter Denzel Dumfries in un'intervista a 'Nos'. "Se rinnoverò il contratto? Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi, sono curioso", aggiunge il 27enne olandese.