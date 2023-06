Calcio: Dybala, 'fiero di noi e dei nostri tifosi, è un onore giocare per la Roma'

Roma, 1 giu. - (Adnkronos) - "Fiero di NOI e Fiero di VOI, tutti i tifosi che ci hanno seguito fino a Budapest e chi ci ha supportato da casa e dall’Olimpico, a prescindere dall’esito, abbiamo dato il massimo! Giocare per questa squadra non è solo uno sport o un lavoro ma un ...

Roma, 1 giu. – (Adnkronos) – "Fiero di NOI e Fiero di VOI, tutti i tifosi che ci hanno seguito fino a Budapest e chi ci ha supportato da casa e dall’Olimpico, a prescindere dall’esito, abbiamo dato il massimo! Giocare per questa squadra non è solo uno sport o un lavoro ma un ONORE". Così su Instagram l'attaccante della Roma Paulo Dybala all'indomani della sconfitta ai calci di rigore contro il Siviglia nella finale di Europa League. "Abbiamo gioito insieme durante questo percorso ed anche pianto, lacrime di sofferenza che dimostrano il valore che abbiamo dato per questa gente. Forza Roma sempre", conclude la 'Joya'.