Roma, 26 lug. (Adnkronos) – "La maglia numero 10? Per me la cosa più importante è che sappiamo l'ultimo che l'ha indossata (Francesco Totti ndr.). Ho rispetto grandissimo. Per me il numero 21 è molto importante per la Nazionale e perché ho vinto con la Juve, spero sarà il numero con cui vincerò con la Roma.

In futuro non si sa, ora sono contento con il 21". Lo ha detto il nuovo acquisto della Roma Paulo Dybala durante la sua presentazione a Trigoria parlando della maglia numero 10.