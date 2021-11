Torino, 3 nov. – (Adnkronos) – "Non c’era un modo migliore per celebrare i 124 anni di storia. Auguri Juve! Orgoglioso di aver raggiunto la leggenda “Le Roi” Platini". Così su Instagram l'attaccante della Juventus Paulo Dybala dopo la vittoria per 4-2 sullo Zenit San Pietroburgo che qualifica i bianconeri agli ottavi di Champions League.

Il 27enne argentino ha segnato una doppietta raggiungendo quota 106 gol con la maglia della 'Vecchia Signora', due in più di Michel Platini.