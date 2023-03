Calcio: Dybala spiega l'esultanza a tifosi Juve, 'è dura ma gioco in un'altra squadra'

Roma, 6 mar. - (Adnkronos) - L'esultanza di Paulo Dybala dopo la vittoria della Roma sulla Juventus non è passata inosservata. L'argentino, grande ex della partita ed osservato speciale, è rimasto in campo per 73 minuti e ha atteso la fine del match in panchina, insieme al re...

Roma, 6 mar. – (Adnkronos) – L'esultanza di Paulo Dybala dopo la vittoria della Roma sulla Juventus non è passata inosservata. L'argentino, grande ex della partita ed osservato speciale, è rimasto in campo per 73 minuti e ha atteso la fine del match in panchina, insieme al resto dei compagni. Al triplice fischio, si è abbandonato a un'esplosione di gioia e ha festeggiato con la Roma. Un gesto che molti tifosi bianconeri non hanno apprezzato. Proprio per questo, il campione del mondo ha spiegato la sua esultanza con un lungo messaggio su Telegram.

"So che è difficile per voi, lo è anche per me, ma oggi gioco per un'altra squadra e con altri compagni ai quali devo portare rispetto. Vincere non è mai facile e per noi era importante. Il rispetto da parte mia ci sarà sempre, non lasciatevi ingannare dai social". Poi ancora: "Non ho esultato in faccia a nessuno per il gol. Ho solo festeggiato con i miei compagni una vittoria! Vi mando un forte abbraccio a tutti! Vi voglio bene".