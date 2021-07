Calcio: ecco Magister Legacy, il nuovo pallone ufficiale della Serie C (2)

(Adnkronos) – A livello tecnico, Magister Legacy è perfetto per competizioni ai massimi livelli. Grazie alla costruzione termosaldata e al rivestimento in microparticelle poliuretaniche testurizzate R-176, il pallone assicura una migliore stabilità in volo e una risposta esplosiva del piede, così come garantisce una fluida giocabilità e il mantenimento delle proprietà funzionali in tutte le condizioni di gioco.

“Ci affacciamo ad una stagione sportiva con l’auspicio che possa essere accompagnata da una presenza dei tifosi sugli spalti ancora più consapevole e responsabile, e dal ritorno di una nuova normalità” afferma Francesco Ghirelli, Presidente della Lega Pro. “Il pallone, così come la partnership con Erreà Sport, traccia un percorso di continuità rispetto al passato, espressione dei valori più profondi della Lega Pro, come la forza delle connessioni e l’attaccamento al territorio.

Dall’altro, è un inno all’innovazione perché utilizza le possibilità che offrono la tecnologia e il digitale”.

“Siamo orgogliosi di questo risultato” dichiara Angelo Gandolfi, Presidente di Erreà Sport. “A fianco della Lega Pro stiamo portando avanti un percorso molto significativo e proficuo, un lavoro di grande qualità di cui siamo particolarmente soddisfatti. Il pallone di quest’anno e il messaggio di cui si fa portatore sono assolutamente in linea con i nostri valori.

Bisogna guardare alle generazioni future, costruire una nuova normalità e prospettive migliori per il calcio e per il paese sforzandosi di restare ‘connessi’, unire le energie e far fronte comune”.