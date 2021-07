Calcio: ecco 'un'altra partita', il lavoro oltre la carriera sportiva (2)

(Adnkronos) – “Per promuovere il marchio sono necessari passione, impegno e capacità di lavorare in squadra. Qualità che, per l’azienda sono propedeutiche per raggiungere il gradimento dei clienti e per l’atleta il gradimento del pubblico”. Le parole di Mario Resca, Presidente di Confimprese.

“Prevediamo 1.200 aperture nel 2021: si tratta di piani di sviluppo importanti, che evidenziano la sicurezza garantita dall’affiliazione commerciale in termini economici e organizzativi”.

“Federfranchising crede davvero in questo progetto” – ha concluso il Presidente Federfranchising Alessandro Ravecca. “Il franchising è un modo sicuro di investire, perché si sceglie un format garantito dal supporto del Franchisor. Iniziative come questa favoriscono il consolidamento del nostro settore in Italia. La nostra mission è promuovere il franchising, offrendo alle imprese l’assistenza e i servizi necessari attraverso le nostre sedi presenti su tutto il territorio nazionale”.

Nel corso della conferenza il Direttore Organizzativo Aic, Fabio G. Poli, ed il dott. Massimo Barbieri di LBSQUARED2 hanno illustrato l’iter di ideazione del progetto e le fasi di sviluppo.