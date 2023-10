Calcio: El Shaarawy ‘operazione infamante’, legali querelano Corona

Milano, 20 ott. - (Adnkronos) - "Benché sia poco incline a espormi pubblicamente, la mia reazione non può che essere fermissima. Quella che è avvenuta è stata, senza mezzi termini, un’operazione infamante e, cosa ancora peggiore, chirurgicamente orchestrata: ...

Milano, 20 ott. – (Adnkronos) – "Benché sia poco incline a espormi pubblicamente, la mia reazione non può che essere fermissima. Quella che è avvenuta è stata, senza mezzi termini, un’operazione infamante e, cosa ancora peggiore, chirurgicamente orchestrata: a tutela mia, della società a cui sono legato e, in definitiva del calcio italiano, i suoi autori devono senz’altro risponderne ed essere distolti da eventuali analoghe iniziative". Sono queste le parole dell'attaccante della Roma Stephan El Shaarawy nella querela che i legali – Matteo Uslenghi e Federico Venturi Ferriolo dell’Lca – hanno depositato contro Fabrizio Corona e il programma tv ‘Striscia la notizia’ in procura a Milano nell’ambito dello scandalo sul calcioscommesse.